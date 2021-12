Justin Bieber dá em cima de apresentadora brasileira

O cantor Justin Bieber deu em cima de uma apresentadora do SBT, do interior de São Paulo, Daniela Rissato. A moça chamou a atenção do artista durante uma viagem a Dubai. O registro do momento causou alvoroço nas redes sociais e a apresentadora não imaginava o quanto a foto iria repercutir. “Confesso que fiquei assustada, tive até que colocar meu perfil no Instagram como privado. Muitas começaram a me seguir, recebi comentários positivos e também alguns insultos. A repercussão foi muito grande! Não imaginei nada disso", afirmou Daniela.

A imagem está sendo repostada pelas fãs de Bieber, onde Daniela explica que queria apenas fazer uma brincadeira com o namorado. “Postei a foto para brincar com o meu namorado, que não veio na viagem. Mas nem todo mundo interpretou de forma descontraída", disse ela.

Ela encontrou com o cantor no clube, mas não o tietou, como estavam fazendo as outras fãs. Justin Bieber chegou até a moça, parou para conversar, chegou a pedir o telefone de Daniela e a convidou para dar uma volta, mas não teve sucesso.

