Justin Bieber abandona cão que precisa de cirurgia, diz site

Não satisfeito por suas inúmeras polêmicas, o cantor canadense Justin Bieber voltou a "causar". De acordo com o tablóide inglês TMZ, Justin abandonou o cãozinho Todd, da raça ChowChow, que ele adotou em agosto.

Com estado de saúde grave, o animal precisa de uma cirurgia que custa mais de R$ 25 mil. Ainda segundo o site, o cãozinho foi adotado por C. J. Salbador, um dos dançarinos do cantor, que criou uma campanha virtual para custear o tratamento médico do bichinho, que foi diagnosticado com uma doença que pode impedi-lo de se locomover.

Ao ser questionado pelos fãs se Bieber tem ajudado no tratamento de Todd, C. J. disse que não queria envolver Justin e nem a família dele na história. Vale ressaltar, que antes de Todd, Justin já abandonou um hamster, um macaco e outro cão.

