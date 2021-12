Justiça decreta prisão do cantor Latino

A vida pessoal de Latino anda bem complicada. De acordo com o site EGO, a Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva do cantor, por ele não pagar pensão alimentícia para a filha Valentina, de dois anos, fruto de seu relacionamento com Gláucia Roberta de Souza.

Segundo costa no processo, a dívida do cantor é de R$ 140 mil, referente ao período de setembro de 2014 a setembro de 2015. Em agosto, Latino foi intimado a pagar três meses atrasados e o valor chegou a ser depositado. Porém, o cantor não pagou o restante da quantia determinada e Latino pode ser preso a qualquer momento.

Advogado da mãe da criança, Fernando Abrahão, disse que a decisão não deixou Gláucia feliz. "A Justiça expediu o mandado de prisão dele porque ele não pagou o saldo que devia. A Gláucia foi comunicada da decisão, mas não ficou feliz. Não era o que ela queria. O que ela deseja é que ele pague o que deve para ajudar a filha. Mas como ele não cumpriu, que seja aplicada a lei", disse.

