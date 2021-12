Juliette reencontra os seus familiares em Campina Grande

A campeã do "Big Brother Brasil 21", Juliette foi a Campina Grande, na Paraíba, reencontrar a sua família, depois de fazer uma participação na live de São João de Gilberto Gil, no último domingo. Nesta terça-feira, 15, foi o momento do reencontro dela com os irmãos.

Nas redes sociais, um de seus irmãos, Lourival Feitosa, postou fotos com a nova celebridade da família. "Pensem no orgulho que não para de crescer dentro de mim. Te amo, minha bonequinha", escreveu ele.

Uma das fotos mostra que ele foi a sua cidade natal com uma equipe de filmagem. Já havia sido anunciado que Juliette pretende fazer uma série documental sobre a sua vida.

