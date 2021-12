Juliette e Gil do Vigor se manifestam sobre 500 mil mortes por Covid-19: Fora Bolsonaro

Os atos contra o presidente Bolsonaro realizados em todo país no último domingo ainda repercute nas redes sociais. Após o posicionamento de Anitta, a campeã do BBB 21, Juliette Freire também usou suas redes sociais nesta segunda-feira, 21, para se pronunciar sobre a marca de 500 mil mortes no Brasil e declarou 'Fora Bolsonaro'. Quem publicou também em oposição ao presidente foi o ex-BBB, Gil do Vigor.

“500 mil mortos no Brasil! Não são apenas números. É uma terrível consequência da negligência da gestão do atual governo Bolsonaro. Eles tinham como ter evitado essa tragédia. É claro que é #ForaBolsonaro”, twittou Juliette.

Sobre o assunto, Gil também publicou: “Muitos me questionam quando a crise vai acabar e o Brasil voltar a crescer, portanto decidi responder: QUANDO O BOLSONARO E SUA TURMA SAIREM DO PODER!!!!!!!”.

adblock ativo