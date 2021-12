Juliana Silveira é afastada do 'Dancing Brasil' após fraturar o pé

Após fraturar dois ossos e estirar um ligamento do pé, Juliana Silveira foi afastada do Dancing Brasil, exibido na Record TV. A atriz se machucou enquanto ensaiava para a apresentação de dança no programa.

Em conversa com Xuxa, Juliana explicou como adquiriu a lesão. "Acidentes acontecem e aconteceu comigo. Foi uma sequência de coisas. Aconteceu durante os ensaios da última coreografia. No domingo, a gente fez o passadão e, na segunda-feira, eu torci o pé e senti muita dor. Aqui, você fica numa adrenalina muito grande e dancei. Eu fraturei dois ossos do pé e estirei o ligamento", declarou.

"Eu só fui ao hospital na quinta-feira (dia 13). Não senti uma dor tão grande a ponto de parar antes, tanto que continuei ensaiando até ir para o hospital. Foi uma surpresa quando fiz a ressonância e vi o resultado", afirmou a atriz.

Mensagem da atriz postada em sua rede social:

Muito obrigada por todas as mensagens de apoio e carinho🙏💙 agora é hora de cuidar da saúde com atenção. Voltei do #dancingbrasil feliz em ver a evolução das nossas estrelas hoje no palco, eles brilharam e me deixaram tranquila. Confio em Deus e na sabedoria que existe na vida. Nada acontece por acaso #voudandonotícias #boradescansar😴 #péproalto A post shared by Juliana Silveira (@julianasilveiraatriz) on Apr 17, 2017 at 11:13pm PDT

