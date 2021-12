Juliana Paes se irrita após ser chamada de 'bolsominion': "Parem de encher o saco"

Na tarde desta segunda-feira, 28, Juliana Paes se irritou nas redes sociais após ser chamada de “bolsominion” por um internauta. A expressão é utilizada como um “apelido” dado para as pessoas que apoiam as declarações do presidente Jair Bolsonaro de forma convicta.

“Eu, Bolsominion? Ser sensata e desejar que as pessoas parem de brigar não significa ser ‘bolsominion’. Parem de encher meu saco e feliz 2021!”, disse a artista global, em sua conta oficial no Twitter.

Alguns internautas saíram em defesa da atriz, enquanto que outros não se contentaram e insistiram que ela se posicionasse politicamente, pois, segundo eles, adotar uma suposta neutralidade seria o mesmo que ser “bolsonarista”.

A global se manifestou depois que internautas resgataram declarações dadas por ela em 2019. Ao jornal O Globo, na época, ela havia afirmado que torcia para que o Brasil desse certo, mesmo não concordando com todas as opiniões do político.

“Torço para que o país dê certo, independentemente de quem esteja em Brasília. Não bato palma para tudo que o presidente Jair Bolsonaro diz, mas vamos apoiar já que ele está lá. Não vou boicotar. Essa polarização é boba”, disse ela, na ocasião.

Na entrevista, Juliana Paes também falou: “Não sou [bolsonarista], não. Minha posição política é bem particular e vivem querendo me rotular, me colocar de um lado ou outro. Já me acostumei a inventarem coisas sobre mim”.

