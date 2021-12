Juliana Paes revela que castiga marido por grosseria com greve de sexo

A atriz Juliana Paes, que atualmente interpreta a personagem Bibi (a baronesa do pó), na novela "A Força do Querer" (TV Globo), revelou durante uma entrevista para a revista QG, que não transa com o marido, Carlos Eduardo Baptista, com quem está junta há 13 anos, quando ele faz alguma grosseria.

"Se ele for ríspido comigo de manhã, pode ter certeza de que não vai me c... de noite", declarou a morena. No entanto, a atriz também revelou que o sexo ajuda a relaxar. "Porém, se eu estiver muito cansada, transar me relaxa", disparou

Ainda na entrevista, Juliana aproveitou para contar que mesmo com a "chama acesa" entre ela e o companheiro, às vezes ela só pega no tranco. "Às vezes eu só pego no tranco. Eu gosto do jogo erótico, não necessariamente sexual. Será que homem entende isso?", questionou.

