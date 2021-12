Juliana Paes publica foto com novo visual e fãs elogiam

A atriz Juliana Paes resolveu mudar o visual após o término da novela "Totalmente Demais", e apareceu com novo corte de cabelo na tarde desta segunda-feira, 6.

Na postagem feita sua conta no intagram, Juliana apareceu com as madeixas mais curtas, e fez biquinho posando para a foto: "Sou da turma do 'cabelão' e juro que ainda não me acostumei!!! E vocês, gostaram?", escreveu a atriz

Após a publicação, a atriz recebeu diversos comentários elogiando o novo visual.

"Ficou mais linda do que já é!!", disse uma fã; "Meninaaa! Vc perdeu dez aninhos ... Tá com carinha de 18👊🏻amei! Quero fazer o mesmo... Mas serei mais radical... Hehehe!", comentou outra; "Vc é linda endepentente do cabelo longo ou curto, vc é especial", completou uma terceira.

Com o fima da novela a atriz está de férias da televisão, mas estará nas telonas ainda este ano. Isso porque Juliana vai interpretar Dona Flor e seus Dois Maridos, na nova versão do filme, baseado no clássico de Jorde Amado.

