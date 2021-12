Juliana Paes fala que não quer mais filho: "três é demais"

Juliana Paes é a capa da revista "Cláudia" do mês outubro. Em entrevista à publicação, a atriz, que é mãe de dois meninos, falou sobre o convívio com a família e revelou que não deseja ter outro bebê.

"Sou muito feliz com os meus guris, meus bofinhos. Adoro ser a rainha do lar. Não há nada de ruim em ser a única mulher em casa... Por que sou paparicada! Eles me chamam de linda, de gorducha, de cheirosa. Mas não quero mais filhos, não. Um é pouco, dois é bom, mas três é demais" afirmou.

Mãe coruja, Juliana contou a rotina de brincadeiras com os filhos, Pedro, de 5 anos, e Antonio, de 2. "Como é cansativo! Não digo que as meninas sejam mais quietinhas. Mas as brincadeiras são outras, pelo menos. Os meus filhos são feras, gostam de guerrinhas de pular em cima do outro, saltam sobre minha barriga, meus peitos, minha cabeça. Eles não têm medida. Eu amo, vejo que nasci para ser mãe de menino. Lá em casa, é meio ao contrário mesmo. É o Dudu que grita: 'Parem os três de pular no sofá!'".

