Juliana Paes admite tristeza por perder prêmio para Paolla Oliveira

A derrota de Juliana Paes no prêmio de Melhor Atriz no “Domingão do Faustão", neste domingo, 10, surpreendeu muitas pessoas, inclusive a atriz, que viveu a Bibi Perigosa em "A Força do Querer".

Juliana usou as redes sociais para desabafar após perder o prêmio, que ficou com Paolla Oliveira, que interpretou Jeiza na mesma novela.

"Saí de casa com aquele clima ‘vai que é tua’ e quando o prêmio não veio, doeu mesmo! Ficou aquele buraco no peito... aquela pergunta: o que houve? Meu filho mais velho, o Pedro, ficou acordado pra assistir e quando imaginei a decepção dele, aí chorei de verdade!", disse a atriz em uma postagem no Instagram.

Os internautas se solidarizaram com a atriz. “Que injustiça vc não ter ganho o prêmio. Você indiscutivelmente vc foi a melhor atriz de 2017. Arrasou com a Bibi!”, “Como assim não ganhou a melhor atriz da novela affs tirando a bibi da novela iria ta uma porcaria injusto não ter ganhado”, “Como assim vc nao ganhou???? Para tudoooo q eu quero descer."

Porém, Juliana garantiu que acordou nesta segunda-feira, 11, mais calma e feliz. "Hoje, mais tranquila, consegui ver que mesmo sem a materialização do sucesso, o troféu, eu fui muito bem-sucedida!", escreveu na legenda de uma foto em que aparece com os três colegas, vitoriosos nas categorias ator coadjuvante, revelação e mirim.

