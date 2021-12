Juiz proíbe fotos do corpo de Cristiano Araújo no Google

O juiz Clauber Costa Abreu, da 15ª Vara Cível de Goiânia, determinou a imediata exclusão de fotos e vídeos do corpo do cantor sertanejo Cristiano Araújo, morto em 24 de julho deste ano, da internet. As empresas Google, Yahoo, Facebook e Microsoft devem suprimir qualquer resultado de busca referente a esse conteúdo, caso contrário poderão ser penalizadas com uma multa diária de R$ 10 mil.

O autor do processo foi o pai do cantor, João Reis, que alegou que uma simples busca na internet com o nome do filho gera uma série de imagens do acidente automobilístico e do cadáver de Cristiano. Por conta disso, ele pediu à Justiça que concedesse uma liminar para impedir a veiculação desse conteúdo. Foi marcada para dezembro uma audiência de conciliação entre o pai do cantor e as empresas.

Imagens fortes

Após a morte de Cristiano Araújo, começaram a circular nas redes sociais uma série de fotos e um vídeo do corpo do cantor Cristiano Araújo. Nas imagens, que foram tiradas antes do velório do sertanejo, o cantor aparece de terno em uma maca, com marcas de ferimentos no rosto.

Já o vídeo mostra a preparação do corpo e a funcionária da clínica de tanatopraxia (técnica de conservação de corpos) narrando. "Vou virar para cá para mostrar", diz, enquanto mexia no corpo do cantor. Em outro momento, a pessoa vira a câmera para o próprio rosto e pede para que outro funcionário dê tchau para a câmera.

