Um vídeo com um jovem fazendo uma performance na festa de formatura vem causando alvoroço nas redes sociais nesta quarta, 16. O recém-formado Michael Dantas, 23 anos, fez uma apresentação ao som da música "Tombei", da cantora Karol Conka, durante a cerimônia dos graduados do curso de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).

A filmagem foi feita por uma amiga no último domingo, 13, mas ganhou repercussão hoje. Michael desce as escadas com um leque na mão e, sem que as pessoas esperassem, ele tira as calças, revelando um short curto nas cores da bandeira LGBT.

Em entrevista ao site Ego, Michael afirmou que a intenção, com a performance, foi passar uma mensagem contra a homofobia. "A mensagem que eu quis passar foi a do direito à liberdade, direito à autoafirmação, que é extremamente importante quando as pessoas LGBTs são violentadas e sofrem preconceito todos os dias, seja na escola, no trabalho, nas universidades ou na própria família", afirmou.

O jovem relatou ainda que poucas pessoas da família estiveram presentes na festa. Apesar disso, ele disse que recebeu os parabéns do pai e ficou feliz com os aplausos. "Dar a cara à tapa e dizer que não tenho medo de ser quem sou, que não tenho vergonha, foi uma das mensagens que tentei passar", completou Michael.

Da Redação Jovem faz performance contra homofobia em festa de formatura; veja vídeo

adblock ativo