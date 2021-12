Jovem é agredido por seguranças durante gravação na Record, diz colunista

O que era para ser só alegria, acabou em confusão. Um jovem, identificado como Wallacy, alegou ter sido agredido pelos seguranças da Record durante a gravação do especial de Natal do programa "Hora do Faro", comandando pelo apresentador Rodrigo Faro, segundo o colunista Leo Dias, do jornal "O Dia".

De acordo com o colunista, a agressão aconteceu porque o rapaz estava fazendo muito barulho, atrapalhando as filmagens. Um vídeo, que circula pela internet, mostra o momento em que os guardas da emissora tentam tirar Wallacy e os amigos da plateia.

Procurada pela coluna, a Rede Record disse que não irá se pronunciar até apurar os fatos.

Da Redação

