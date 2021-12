José de Abreu diz que se inspirou em FHC para fazer Gibson

Em entrevista ao programa "Morning Show", da rádio Jovem Pan, o ator José de Abreu revelou que se inspirou no ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) para interpretar Gibson, "o pai da facção", na novela global "A Regra do Jogo", na manhã desta sexta-feira, 19.

"Falaram esses dias [no Twitter] que eu sou ladrão e que me inspirei no Lula para o Gibson... Imagina, eu me inspirei no FHC, o Lula é pobre", disse.

Polêmico e ativo nas redes sociais em relação aos seus ideais políticos, o ator comentou: "Ninguém é exatamente aquilo que se bota no Twitter no Facebook. Quando você sabe que aquilo é público, psicologicamente sabe que não é exatamente você. Aquele 'Zé guerreiro' não tem nada a ver comigo, eu sou da paz total, 'vitória na paz!'", brincou.

José de Abreu, que é petista assumido e chegou a apresentar um programa do PT em defesa da presidente Dilma em meio a crise política, ainda afirmou que no passado votou em FHC. "Eu votei no FHC. Ele era meu ídolo na infância, ele era de esquerda!", falou.

