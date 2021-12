Jornalistas que migraram para o entretenimento faturam milhões, diz colunista

Os jornalistas globais que decidiram trocar as reportagens e os telejornais para atuar na área do entretenimento estão se dando muito bem e faturando milhões, de acordo com informações da coluna de Ricardo Feltrin, do "Uol", desta segunda-feira, 22.

Segundo dados levantados pelo colunista, apresentadores como Fátima Bernardes, Pedro Bial, Tiago Leifert e Patrícia Poeta já participaram e participam de campanhas publicitárias com cachês superiores a R$ 1 milhão.

Fátima Bernardes, por exemplo, estrelou nos últimos 3 anos na campanha da Seara, chegando a faturar cerca de R$ 1,5 milhão a cada seis meses. Ela agora é garota propaganda da Rommanel, onde deve ganhar R$ 1 milhão anual.

Pedro Bial participou no passado de uma campanha nacional da marca Fiat. Ele agora é a voz da campanha “Pra Frente”, do banco Bradesco, que é um dos patrocinadores de seu talk-show noturno "Conversa com Bial" (TV Globo). Estima-se que o apresentador tenha recebido de R$ 1,5 a R$ 2 milhões, entre cachê e participação.

Já Tiago Leifert, que foi garoto-propaganda da operadora Claro, com cachê estimado em R$ 1,2 milhão, agora faz parte da campanha "Missão Digital", uma parceria da Magazine Luiza e a Rede Globo, onde chega a faturar R$ 700 mil.

Ainda com informações da coluna, Patrícia Poeta é outra profissional que se deu bem no entretenimento. Ela agora é a garota propaganda das sandálias Havaianas, com cachê de R$ 1,3 milhão.

adblock ativo