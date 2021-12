Jornalista Maju Coutinho ganha boneca Barbie inspirada nela

Na noite da última terça-feira, 25, Maju Coutinho publicou uma foto em seu Instagram agradecendo a um presente que ganhou de um fã: uma boneca Barbie inspirada nela.

"Caro 'telespectonauta', hoje a previsão do tempo é com a dama de amarelo aí. Ela veio combinando com o mapa, pois amanhã será mais um dia de 'lá vem o sol' na maior parte do País, como cantou Lulu Santos. A dama de amarelo foi presente do Marco Sato! Valeu! Já Já mostro por onde anda a chuva", escreveu Maju na legenda.

Nos comentários, muitos seguidores elogiaram a boneca e disseram que queriam um exemplar. "Igualzinha! Eu também quero uma dessa", comentou uma fã.

