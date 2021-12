Jojo Todynho se pronuncia após ser acusada de amante: "Não sabia que ficante era namorado"

Jojo Todynho usou os stories do seu Instagram neste domingo, 05, para se pronunciar sobre as acusações envolvendo seu nome nos últimos dias.

Ela havia anunciado que estava conhecendo melhor um rapaz, de nome Marcio Felipe, mas outra mulher, a manicure Izabelle Branquinho, afirmou que tinha relacionamento com o mesmo rapaz.

"Há aproximadamente um mês e meio comecei um relacionamento com uma pessoa, e hoje acordei com a notícia (em sites de fofoca) que ele também estava namorando uma pessoa famosa. E desde então meu celular não para”, disse Izabelle.

Ela compartilhou prints de conversas com o rapaz, que confirmou toda a história. Desde então, Jojo estava sendo acusada de ser a amante da história.

No Instagram, ela afirmou que não sabia que o dito cujo se relacionava com outra mulher.

"Vocês acham mesmo que eu, Jordana, preciso tá andando com macho dos outros? Vagabunda antiga, piranha aposentada? Nunca precisei me deitar com macho de ninguém, até porque eu tenho o homem que eu quero a hora que eu quero e nem tenho tempo eu tenho pra isso. Tenho respeito pela educação que a minha avó e minha tia me deram", continuou.

"As pessoas andam com outdoor? Eu não sabia que ficante era namorado, e eu sou uma mulher solteira, e eu conheci o digníssimo solteiro. Entrei na timeline, conversei, enfim, não vou prolongar o assunto", disse.

