Jojo Todynho passa mal pela segunda vez dentro de ‘A Fazenda’

A funkeira Jojo Todynho, que está participando do reality show da Record ‘A Fazenda’, passou mal pela segunda vez em menos de 10 dias dentro do programa. De acordo com informações do perfil oficial da artista no Twitter, ela teve um problema de pressão alta, mas já está melhor.

Segundo o portal F5, ela passou mal também no dia 23 de setembro e chegou a pedir atendimento médico.O episódio motivou os fãs a se organizarem nas redes sociais para mandar energias positivas à diva.

Destaque no reality show pelo jeito espontâneo e personalidade forte, Jojo Todynho está tendo muita repercussão fora do programa. O diretor Wolf Maya declarou que a Record deveria dar um programa vespertino para ela.

"Se eu estivesse lá [na Record], pegava a Jojo Todynho e dava um programa à tarde [...] Ela falando sobre tudo, sobre música, sobre comida, sobre sexo...Ela é espontânea, como era a Eloísa Mafalda [1924-2018], como era a Elke Maravilha [1945-2016], como era a Dercy [1907-2008]. São essas pessoas que são ego puro, não são personagens", disse ele.

