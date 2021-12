Jojo Todynho é flagrada no aeroporto de Salvador em cadeira de rodas

A funkeira Jojo Todynho, dona do hit "Que tiro foi esse", foi flagrada no aeroporto de Salvador em uma cadeira de rodas. Ela esteve na capital baiana nesta terça-feira, 23, para participar do ensaio da banda Black Style, comandada por Robyssão. O vídeo com o flagra foi veiculado nas redes sociais na manhã desta quarta, 24.

As imagens mostram Todynho na cadeira, que é conduzida por um rapaz até uma van. Ela está com uma das pernas enfaixada. No momento em que a cantora levanta, uma outra pessoa faz "apoio" para ajudá-la a caminhar.

Assista o vídeo

