Jojo Todynho completa 22 anos e pede alimentos para comunidade

Jojo Todynho completou 22 anos de idade nesta segunda-feira, 11, e organizou um grande baile para comemorar. A decoração da festa, com balões pretos e dourados, recebeu símbolos de dinheiro espalhados por todos os lados.

"Vamos que vamos, obrigada por tudo! Eu amo vocês, obrigada", agradeceu a funkeira que, além de comemorar com o baile, pediu aos convidados alimentos não perecíveis para doar para os moradores da comunidade Vidigal, no Rio de Janeiro.

O local foi atingido pelas fortes chuvas na semana passada e muitas famílias perderam suas casas e todos os pertences. Antes da festa, Jojo Todynho também celebrou o aniversário ao lado de familiares e com um bolo simples de chocolate em casa. Os momentos foram compartilhados no perfil oficial da funkeira no Instagram.

