Johnny Depp perde processo e pode pagar US$ 100 mi a ex

Johnny Depp perdeu a ação que moveu contra a ex-mulher, Amber Heard, para negar as acusações de violência doméstica. No entanto, a denúncia foi negada e o ator agora pode ter que pagar U$ 100 milhões.

A atriz tinha acusado o ex de implantar “robôs de mídias sociais” contra ela, ter tentado manchar sua carreira e tê-la agredido fisicamente. Em seguida, Depp entrou com um processo por difamação. Além disso, Heard também move outra ação contra o ex.

Ainda neste ano, o astro hollywoodiano deve enfrentar os resultados das duas ações movidas por Amber nos tribunais. Também é possível que tenha que pagar a quantia por difamação, visto que o juiz relatou que a atriz alegou fatos suficientes para levar adiante suas acusações.

