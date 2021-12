Johnny Depp aparece fazendo sexo com duas mulheres em clipe

Johnny Depp, que ficou famoso vivendo o capitão Jack Sparrow, da série de filmes Piratas do Caribe, é a estrela do novo clipe de Marilyn Manson. Em cenas fortes e não apropriadas para o público jovem, o ator aparece fazendo sexo com duas mulheres, em uma casa que aparece assombrada, onde os três acabam se juntando.

No vídeo, divulgado no canal de Marilyn, no YouTube, as imagens vêm com um aviso de conteúdo explícito, linguagem forte e descrição de sexo e violência. Publicado na noite desta segunda-feira, 13, o clipe já tem mais de 160 mil visualizações.

Johnny Depp em uma das cenas do clipe de Marilyn Manson (Foto: Reprodução)

