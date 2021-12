Joelma vai à delegacia e denuncia Chimbinha por difamação

No round de hoje da luta entre Joelma x Chimbinha, o músico está levando a pior. Um áudio vazou na internet com a suposta confissão de traição. Dizem que foi a própria Joelma que divulgou.

Como se não bastasse, a cantora foi a uma delegacia na Grande Belém, nesta quarta-feira, 8, para denunciar o ex-marido por difamação, já que, segundo o jornal "Extra", teria dito "inverdades sobre ela".

E não acabou! Chimbinha teria ameaçado suas empregadas para usar o CPF delas na compra de chips de celular. Joelma foi testemunhar a favor delas!

Ao site R7, empresário da banda Calypso, Cláudio Mello, disse que "não sei do que se trata. Me limito a responder apenas sobre a parte comercial deles. Eu não vou me meter porque sou muito amigo dos dois. Está rolando muita confusão, então quero me limitar apenas à área comercial".

