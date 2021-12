Joelma sobre reconciliação com Ximbinha: 'Prefiro a morte'

Após anunciar o retorno da banda Calypso aos palcos, Joelma ressaltou, nesta segunda-feira, 30, que o projeto é apenas dela e que "prefere a morte" do que se reconciliar com o seu ex-marido, Ximbinha.

Nas redes sociais, ela pontuou: “Voltar com ex? Prefiro a morte!”. Em seguida, a cantora comentou que a volta da turnê 'Isso é Calypso' para 2022 é algo seu. “Voltar com a minha banda! Esse projeto é 100% meu”, afirmou.

Com muitas polêmicas, o casamento do ex-casal chegou ao fim em 2015 e, consequentemente, veio o fim da banda, criada pelos dois em 1999. Joelma seguiu carreira solo.

O ex-casal briga na justiça pela marca 'Isso é Calypso'. Logo, eles não podem fazer shows usando o nome da marca, enquanto o processo estiver em andamento. Por este motivo a cantora vai utilizar este nome ao invés do original 'Banda Calypso'.

O lacre da gata! pic.twitter.com/HVDeB4Zkyo — 𝑱𝒐𝒆𝒍𝒎𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒅𝒆𝒔 𝒍𝒊𝒇𝒆 ❤︎ (@joelma_mendes3) August 30, 2021

