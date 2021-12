Joelma pediu a separação após descobrir traição, diz jornal

A separação de Joelma e Chimbinha, da Banda Calypso, teria sido motiva por conta de uma traição. Segundo o jornal Extra, o casal já estava em crise há dois anos e eles já não dividiam a mesma casa há dois meses, quando os rumores do divórcio começou a circular na mídia.

Ainda de acordo com a publicação, Joelma decidiu se separar após descobrir que o marido tinha um relacionamento com outra mulher e que pagava todas as contas dela.



Joelma e Chimbinha foram casados por 18 anos.

