Joelma muda visual após consultoria de imagem

A cantora Joelma resolveu repaginar completamente o visual. A ex-vocalista da banda Calypso mudou a cor do cabelo após receber consultoria de imagem e estilo de Maris Tavares, que também atende clientes do sertanejo e é responsável pelo look despojado de nomes como Lucas Lucco, Zé Felipe, Marrone, da dupla Bruno e Marrone, e muito outros.

De acordo com a consultora Maris Tavares, além do cabelo, um trabalho de visagismo (técnicas usadas para valorizar a beleza do rosto) tem sido feito.

"Nos encontramos no início de abril e mexemos só no rosto. Alongamos os dentes para dar uma harmonia melhor ao rosto, redesenhamos a sobrancelha, fizemos um tratamento para as olheiras e levantamos um pouco a ponta do nariz com aplicação de botox. Tudo sem cirurgia plástica", revela.

Joelma segue carreira solo desde que saiu da banda Calypso, em dezembro de 2015, após o fim do casamento com Chimbinha. Mas o primeiro show na versão solo só aconteceu em março deste ano.

Joelma antes de fazer as mudanças no visual (Foto: Divulgação)

