Joelma faz último show pela banda Calypso: 'É o começo'

Joelma Calypso, novo nome artístico que a cantora passa a assumir a partir de agora, fez seu último show pela banda no qual foi vocalista pelos últimos 16 anos na noite da sexta-feira, 31, em Macapá (AP).

Minutos após ter iniciado o show, a artista falou de forma emocionada e se despediu dos fãs do grupo. "O que acaba aqui agora é a banda Calypso. Obrigada a cada fã-clube, a cada 'te amo'. Eu aprendi e aprendo muito com vocês, obrigada. (...) vou carregar experiências maravilhosas (...) e isso eu vou levar para frente, para cima. Esse não é o fim, é o começo", disse.

Bem-vindo 2016! #JoelmaCalypso 👆🙏🎶👊 @villatexana Uma foto publicada por Joelma Calypso (@joelmaareal) em Dez 31, 2015 às 8:24 PST

Além disso, ela declarou que irá se casar mais uma vez, sem mencionar mais detalhes, e aproveitou a oportunidade para lançar sua nova música de trabalho "Voando pro Pará". O músico Ximbinha não pode participar do evento nem se despedir do público. As informações são do site Pure People.

Ele divulgou um comunicado onde demonstrou tristeza ao não participar do show: "Inegavelmente estou triste de não participar neste dia 31 de dezembro do show de despedida da banda Calypso, em Macapá. Com esta marca construí minha vida profissional nos últimos 16 anos e o grupo arrebanhou uma legião de fãs de Norte a Sul do País. Gostaria, sim, de estar no palco, para fechar com chave de ouro este ciclo que, definitivamente, mudou minha vida".

