Joelma e Chimbinha estão afogados em dívidas, diz jornal

A separação de Joelma e Chimbinha prejudicou não só a imagem do ex-casal, mas também as finanças. Segundo informações do jornal Extra, os dois estão afogados em dívidas.

Um dos motivos foi a desvalorização do show do Calypso, com a queda no cachê de R$ 160 mil para R$ 80 mil. Além disto, outras apresentações foram canceladas após o show em Teresina, no Piauí, quando Joelma chorou e Chimbinha abandonou o palco.

De acordo com uma pessoa ligada aos artistas, eles teriam investido as economias na gravação do DVD comemorativo de 15 anos, que encalhou nas vendas.

Após o fim dos compromissos com a banda, a cantora segue na carreira solo como Joelma Calypso, com um cachê estimado em R$ 60 mil, e Chimbinha estreia a banda XCalypso, com a cantora Thábata Mendes, cobrando R$ 120 mil por show.

