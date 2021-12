Joelma diz que se sente ameaçada por Chimbinha

A cantora Joelma, da banda Calypso, declarou se sentir ameaçada pelo marido e guitarrista Cledivan de Almeida Farias, mais conhecido como Chimbinha. O relato ocorreu durante seu depoimento na delegacia do bairro do Jaderlândia, em Ananindeua, região da Grande Belém, no Pará, na noite desta quarta-feira, 9.

Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.), obtido pela TV Liberal, filiada da Globo, e divulgado pelo G1, Joelma voltou a afirmar não querer mais viver com o músico. O motivo teria sido a infidelidade de Chimbinha e, por isso, ela entrou com pedido de divórcio.

Em depoimento, Joelma relatou que está sendo perseguida por Chimbinha. Ele estaria ligando para as suas empregadas domésticas e pessoas próximas para saber informações sobre sua vida. A cantora disse ainda que teme pela sua integridade física. Ela contou que Chimbinha tem histórico de violência e relatou que o músico já agrediu um dançarino da banda Calypso.

No documento ainda consta que, devido às ações de Chimbinha, Joelma se sentiu obrigada a sair de casa no dia 1º de setembro. A cantora declarou que procurou a delegacia depois que soube que o guitarrista tinha dito nesta terça-feira, 8, que "isso ainda ia acabar em morte", referindo-se a separação.



Volta aos palcos

Enquanto Joelma se preparava para prestar queixa contra Chimbinha, Mauro Neto, o gerenciador de crise contratado pelo músico, anunciava nesta quarta-feira, 9, que ele voltaria aos palcos ao lado do cantora no dia 19.

"Será no dia 19 deste mês, com um megashow em Palmas", garantiu Neto, em conversa com o site Purepeople, lembrando que o músico havia se afastado devido a uma cirurgia na vista.

Neto ainda negou o fim do grupo conhecido nacionalmente pelo ritmo carimbó. "Isso é para mostrar que não existe essa história de fim de banda. O Calypso não vai acabar e muito menos o Chimbinha vai sair", completou.



Fim do casamento

No dia 19 de agosto, o fim do casamento de Joelma e Chimbinha foi anunciado por meio de um comunicado enviado à imprensa. O casal estava junto há 18 anos.

"Chega ao fim o casamento de Joelma e Chimbinha. A união de 18 anos deu fruto a dois filhos maravilhosos, projetos e parcerias tanto na vida pessoal quanto profissional, como a Banda Calypso (...) Queremos ressaltar que o respeito, gratidão, amizade, admiração e parceria permanecem recíprocos.Informamos também que os compromissos profissionais da Banda Calypso seguem normalmente com agenda por todo o Brasil", dizia o comunicado.

A relação teria chegado ao fim após a cantora descobrir que o marido tinha um caso com outra mulher. Após o anúncio, o músico chegou a pedir perdão publicamente e afirmou que não gostaria de se afastar da esposa.

