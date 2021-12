Joelma desmente declaração de Chimbinha sobre filhos

Mais um capítulo da novela Joelma x Chimbinha veio à tona. A cantora rebateu as acusações do ex-marido de que ela não deixa ele ver os filhos, Yasmin e Yago.

O depoimento emocionado foi feito ao programa Fantástico, foi ao ar na noite do último domingo, 11.

Por meio de sua assessoria, Joelma desmentiu a declaração. "Chimbinha falou no Fantástico que eu afastei as crianças dele, porém ele mesmo deu uma nota por meio de seu assessor falando que não foi pra um show, pois estava com a Yasmin. Muito contraditório".

O outro filho do casal, Yago, mora nos Estados Unidos.

Nova cantora

Joelma cumpre agenda de shows com a banda até o dia 31 de dezembro. Após esta data, deve seguir em carreira solo com o nome Joelma Calypso.

Já Chimbinha declarou que já escolheu a nova cantora do grupo, que passará por reformulação e ganhará novo repertório em 2016. Segundo ele, que não revelou o nome da substituta de Joelma, o anúncio será feito no mesmo dia da saída da ex-mulher.

