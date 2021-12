Joelma chora após ignorar Chimbinha no Programa da Sabrina

Separados há uma semana, Joelma e Chimbinha estão se esforçando para manter os compromissos da banda Calypso e não deixar os assuntos pessoais tomarem conta das apresentações. Mas nem sempre é possível segurar a emoção.

Na gravação do Programa da Sabrina (Record) nesta terça-feira, 25, os dois ficaram em camarins separados e em andares diferentes. Segundo o R7, na hora de serem anunciados para a plateia, antes do início da gravação, Chimbinha e Joelma só se cruzaram no palco. Ele foi o primeiro a se posicionar. Depois, Joelma entrou e, ao ser recebida aos gritos pela plateia, a cantora não aguentou e caiu em lágrimas, sendo consolada por Sabrina.

A plateia fez festa para os dois, mas, para Joelma, o barulho foi maior. A gravação, que irá ao ar no sábado, 29, às 20h30, só começou após Joelma beber água e se recuperar. Antes de começar a cantar, ela ainda cumprimentou todos os convidados, exceto o ex-marido.

A cantora ainda aproveitou o programa para anunciar que, em respeito aos fãs, ficará na banda até dezembro. Depois disso, Joelma seguirá em carreira solo. Eles vão cumprir todos os compromissos agendados da banda Calypso.

Ainda não se sabe como eles vão conduzir suas carreiras separados. Em entrevistas passadas, Joelma já revelou que tinha vontade de fazer uma carreira gospel.



Assista ao vídeo em que Joelma chora no palco:

