Joelma adota novo nome artístico após decisão judicial

Uma ordem judicial emitida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Olinda-PE proibiu que a cantora Joelma e seu ex-marido, o guitarrista Ximbinha, usem a palavra Calypso em seus novos nomes artísticos. Eles, que eram sócios no comando da banda Calypso, devem seguir a determinação até que a questão seja resolvida na justiça.

De acordo com o site Uol, a assessoria da cantora, que havia adotado o nome Joelma Calypso, confirmou que, em cumprimento à ordem, ela vai começar a se apresentar em 2016 apenas como Joelma. Nas redes sociais dela a alteração já foi feita.

Já Ximbinha, que adotou para sua nova banda, em conjunto com Thábata Mendes, o nome XCalypso e mudou a grafia de seu nome artístico, substituindo o "ch" por um "x", ainda não se manisfestou sobre o assunto. Segundo a publicação, Daniel Moraes Miranda Farias, advogado do guitarrista, contou que o processo pela disputa do nome corre em segredo de justiça por ser de natureza empresarial.

Contudo, a expectativa é de que a decisão sobre o uso do nome Calypso seja tomada o mais rápido possível, pois ambos pretendem seguir carreiras independentes a partir de janeiro de 2016.

