Joe Jackson segue internado sem previsão de alta

O empresário Joe Jackson, pai do cantor Michael Jackson, segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, sem previsçao de alta. O empresário sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) associado a uma arritmia cardíaca, e precisou colocar um marca-passo (aparelho implantável que envia pulsos elétricos ao coração).

Na segunda-feira, ele postou uma mensagem em seu site oficial agradecendo o apoio dos fãs e amigos. Ele também aproveita o espaço para elogiar a equipe do hospital.

"Para minha família, amigos, conhecidos e fãs em todo o mundo. Quero agradecer a todos por suas orações, apoio incondicional durante estes dias difíceis. Através da intervenção de Deus os médicos maravilhosos, enfermeiros e cuidadores do hospital Albert Einstein São Paulo estão conseguindo cuidar de mim. Se Deus quiser, terei capacidade para uma rápida recuperação e viajar de volta para casa em breve. Obrigado a todos, mais uma vez por suas orações e apoio", escreveu o Jackson.





Joe Jackson veio ao Brasil para comemorar o aniversário de 87 anos e divulgar a turnê do Jackson Five no Brasil.

