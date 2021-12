João Vicente de Castro faz homenagem a Cleo Pires, sua ex, no Instagram

Cleo Pires comemorou 34 anos de idade no último domingo, 2, e João Vicente de Castro, seu ex-marido, fez questão de parabenizá-la. Eles foram casados por dois anos, de 2010 a 2012, mas, depois do divórcio, continuaram amigos. Por conta disso, o ator fez uma bela homenagem a atriz.

Ele postou uma foto dela em seu perfil do Instagram e, na legenda, uma breve história de como se conheceram e alguns momentos que viveram juntos. "Casamos, nos amamos, nos perdemos no mundo (juntos) nós achamos na vida (juntos) inventamos personagens (Carlinhos e Solange) planejamos natal na neve, viciamos em chimarrão e cinco cachorros depois mesmo não tão perto continuamos aqui torcendo um pro outro, protegendo um ao outro, sendo a família um do outro", escreveu o ator na legenda.

