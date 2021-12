Jô diz ter sido convidado para ser candidato a presidente

Jô Soares já foi convidado para ser presidente da república nos anos 90. O ex-deputado federal Roberto Cardoso Alves foi quem fez o convite ao apresentador. "Eu disse. 'Vocês estão loucos. Não tenho competência nem para ser vereador'. Eu não sei nem o que é questão de ordem. Meu negócio não é política, meu negócio é observar, comentar e analisar os fatos políticos. Jamais teria coragem", disse Jô em seu programa exibido na quinta-feira, 31.

O apresentador ainda revelou que o deputador, que morreu em 96, então sugeriu para ele ser vice e continuar fazendo o programa na televisão. "Imagina que conceito esse homem (Roberto), já falecido infelizmente, tinha sobre a política. Como um homem pode ser vice-presidente e fazer o programa? Eu falei: 'Desculpa, isso é inaceitável'. Houve um momento na política brasileira em que queriam procurar um salvador da pátria. Salvador da pátria não existe. Nem Jesus foi na sua época", afirmou.

Marília Gabriela, a entrevistada da noite, disse que também já foi convidada para um cargo político. "Não me pergunte o partido, mas eu lembro de terem me procurado para eu me candidatar a senadora. Eu falei que não. Nunca pretendi isso para mim. Fiquei surpresa, achei um pouco leviano", revelou.

