Jesuíta Barbosa comenta cenas de sexo com Bruna Marquezine

O ator Jesuíta Barbosa comentou na manhã desta quinta-feira, 15, durante uma entrevista ao Ego, sobre a repercussão das cenas quentes (não viu? veja aqui) e de morte protagonizadas com a atriz Bruna Marquezine na série "Nada será como antes" (TV Globo).

Ao ser questionado se houve nervosismo para as gravações das cenas de sexo com a atriz, Jesuíta informou que ator não pode perder tempo com pudor. "Por que nervosismo? Eu respeito meu corpo assim como o de quem divide a cena comigo. Estamos ali em função de um resultado bem maior que o ego inflado de qualquer pudor. A arte tem a necessidade de extrapolar os padrões criados pela sociedade, ator não pode perder tempo com pudor, não", afirmou ele.

Acostumado a viver personagens complexos em sua carreira, o ator ainda afirmou que quando o trabalho exige uma carga dramática maior - no caso do assassinato de Beatriz - o corpo fica bastante cansado.

"Cenas com gasto excessivo de energia deixa o corpo cansado. Mas temos de ignorar a cena depois que ela termina para conseguir praticar o desapego. Depois de filmada, a cena não pertence mais a ator", contou.

Jesuíta entrou na série no nono episódio, interpretando o personagem Davi, par romântico com Beatriz (Bruna Marquezine).

adblock ativo