Jennifer Lopez e Drake postam fotos abraçados e viram assunto nas redes sociais

O ano de 2016 está no fim mas continua cheio de acontecimentos. Na manhã desta quarta-feira, 28, muitos fãs de Rihanna começaram a especular que ela parou de seguir o ex Drake e Jennifer Lopez no Instagram após os dois terem postado uma foto juntos abraçados.

Primeiro, Drake postou a foto e, uma hora depois, J-Lo postou a mesma imagem, e ambos não fizeram nenhuma legenda. Os seguidores então ficaram confusos e muitos comentaram: "Ahn?", "O que é isso?" "Isso é real?".

Pouco tempo depois das postagens, o nome de Rihanna, Jennifer e Drake virou um dos tópicos mais comentados no Twitter mundial. No Twitter, os internautas têm opiniões divididas: uns acham Rihanna ficou abalada com a situação, enquanto outros acreditam que Rihanna não está 'nem aí' para o novo suposto relacionamento e nunca chegou a seguir os dois na rede social. Além disso, nem todos acreditam que eles estão realmente juntos.

No dia 23 deste mês, o site The Sun já havia publicado que J-Lo e Drake estariam namorando.

Seria rihanna a melhor pessoa???? — g (@einegan) 28 de dezembro de 2016

rihanna não quer o drake mas tbm não quer q tenham ele — vitney bitch (@vitoriagreff) 28 de dezembro de 2016

Eu adoro a Jennifer Lopez, mas acho qe o Drake ficava melhor com a Rihanna https://t.co/t4PKxqdJqU — Pipa ❤ || FCP (@filipar2002) 28 de dezembro de 2016

o drake é que fica a perder sem a rihanna mas n digam que a jennifer é medíocre pq não é!! não é a minha relação fav mas n sou eu q namoro — bEatRiZ (@xbeatrizxx) 28 de dezembro de 2016

rihanna tem vênus em áries vcs acham msm q ela se rebaixaria ao embuste do Drake????? — raquel (@badgalquel) 28 de dezembro de 2016

2016 já deu o que tinha que dar, a única coisa que eu nunca pensei que fosse acontecer aconteceu, Drake e JLo juntos??????? — 6 (@zjmoonlit) 28 de dezembro de 2016

adblock ativo