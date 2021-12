Jennifer Lopez compra mansão na Califórnia por US$ 40 milhões

O que você faria com 40 milhões de dólares? A cantora Jennifer Lopez usou essa quantia para comprar uma casa enorme. Segundo o site Variety, a residência fica no bairro de Bel Air, em Los Angeles, Califórnia, e custou cerca de R$ 144 milhões.

A mansão possui três piscinas, seis lareiras, cinema com 30 lugares, biblioteca, estúdio de arte, sete quartos, treze banheiros, riacho, campo de mini golfe, um anfiteatro com capacidade para 100 pessoas e uma lagoa isolada.

Além da nova aquisição, a cantora possui outras casas milionárias nos Estados Unidos: uma mansão em Hidden Hills, também na Califórnia, que vale US$ 12,5 milhões, uma cobertura em Nova York comprada por cerca de US$ 20 milhões e uma propriedade em Hamptons - adquirida por quase US$ 10 milhões.

