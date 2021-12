Jennifer Lawrence é atriz mais bem paga do mundo

Jennifer Lawrence, protagonista da franquia de filmes "Jogos Vorazes", encabeçou a lista de atrizes mais bem pagas do mundo da revista Forbes nesta quinta-feira, 20, arrecadando cerca de 52 milhões de dólares no último ano, mas ainda está muito atrás do ator mais bem remunerado.

Jennifer, que recebeu um Oscar de melhor atriz coadjuvante em 2013 por seu papel em "O Lado Bom Da Vida", também lucrou por ser a garota-propaganda da grife francesa Dior, mas todos os seus rendimentos somados nem chegaram perto dos 80 milhões de dólares de Robert Downey Jr., dos filmes "Homem De Ferro", que liderou a lista da Forbes no início de agosto entre os atores que mais lucraram.

Jennifer, de 25 anos, rendeu manchetes no ano passado quando e-mails vazados do estúdio Sony Pictures revelaram que ela recebeu uma parcela menor dos lucros do filme "Trapaça" do que seus colegas de elenco masculinos.

A Forbes enfatizou que só quatro das mulheres mais bem pagas na compilação deste ano, que leva em conta a renda de filmes, televisão, patrocínios e outras fontes, ganharam mais de 20 milhões de dólares, enquanto 21 atores alcançaram esse patamar.

Jennifer ficou bem à frente de Scarlett Johansson, a segunda na lista de atrizes com ganhos estimados em 35,5 milhões de dólares, e de Melissa McCarthy, da série cômica "Mike & Molly", com seus 23 milhões de dólares, relatou a Forbes.

As outras atrizes entre as cinco mais bem pagas foram a chinesa Bingbing Fan, que atuou em "X-Men: Dias De Um Futuro Esquecido", (21 milhões), e a ex-estrela do seriado "Friends" Jennifer Aniston (16,5 milhões).

Sandra Bullock, primeira colocada da lista do ano passado, viu sua renda cair de 51 para 8 milhões de dólares após presença discreta nos últimos 12 meses. A Forbes estimou os ganhos de 1 de junho de 2014 a 1 de junho de 2015.

