Jau participa do projeto “Saulo, Som e Sol” no MAM

O pôr do sol do Museu de Arte Moderna (MAM) deste domingo, 8, foi ainda mais especial. Baianos e turistas foram contagiados com os ritmos dos cantores Saulo e Jau, durante a edição do projeto de verão “Saulo, Som e Sol”.

O anfitrião abriu a festa com seu som contagiante, convidando depois ao palco Jau, que também fez um show completo. Os artistas animaram o público com os seus maiores sucessos.

Jau volta a se apresentar no próximo domingo, dia 15, no projeto “Aquarela de Jau”, que acontece a partir das 17h, no Mirante do Quartel de Amaralina.

