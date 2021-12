Jau estreia projeto de verão no mirante Quartel de Amaralina

Iniciando a onda de festas das noites soteropolitanas, a cantor e compositor Jau vai estrear um projeto que combina com o clima descontraído do verão. O projeto 'Aquarela do Jau' acontece neste domingo, 24, a partir das 17h, no mirante do Quartel de Amaralina.

Cercada de arte e leveza, a festa será decorada com muitas cores, exposição de quadros e artistas plásticos, que deverão interagir com o público. Jau promete embalar o show, trazendo uma releitura de 'Aquarela', em uma das vistas consideradas mais belas da cidade.

adblock ativo