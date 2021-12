Jantar de Ana Paula e Munik movimenta redes sociais

Parece que a amizade entre as ex-BBBs Ana Paula e Munik não ficou apenas dentro do reality. Na noite deste domingo, 1º, elas conseguiram um espaço nas agendas, que estão sempre lotadas, para jantar em um restaurante no Rio de Janeiro. A dupla ainda reuniu alguns amigos, como a socialite Narcisa Tamborindeguy.

Durante o encontro, as moças publicaram fotos em suas redes socias. Em uma das postagens, Munik, que foi vencedora do BBB 2016, escreveu na legenda: "Ótimos".

Depois de ter saído da casa do BBB, fãs e seguidores da dupla aguardavam por este momento e usaram a hashtag "#EncontroAnnik" para celebrar o encontro. O assunto ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Ótimos 🙊 @narcisat @anapaularenault @victoroliveira Uma foto publicada por Munik Nunes (@munikbnoficial) em Mai 1, 2016 às 7:31 PDT

adblock ativo