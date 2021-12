Jady Bolt vai posar nua após colocar silicone e fazer lipo

Jady Duarte, que ficou conhecida como Jady Bolt, por conta do breve relacionamento com o astro do atletismo Usain Bolt no término da Olimpíada Rio 2016, vai posar para a revista Sexy, de acordo com o jornal Extra.

O ensaio ainda está sendo negociado e não ha informações de cachê. No último dia 26, Jady passou por uma lipoaspiração e colocou próteses de silicone.

