Jade Barsosa vai posar nua para a 'Playboy', diz jornal

Parece que a 'Playboy' não está encontrando problemas para convencer mulheres a tirarem a roupa em sua nova fase. Depois de Luana Piovani, a ginasta brasileira, Jade Barbosa, de 24 anos, deve estampar a capa da revista.

De acordo com o jornal 'Extra', a negociação está ocorrendo em sigilo, mas o tema do ensaio já está definido. A escolha da atleta foi certeira, porque o ensaio deve fazer uma homenagem às Olimpíadas, que acontecem no Rio, em agosto.

Sem pagar o cachê e com mudança de editorial, ao que parece, a nova revista está atraindo muitas artistas. Segundo o 'Extra', a 'Playboy' está negociando com a veterana Viviane Araújo, que foi sete vezes capa da 'Sexy' e com a ex-Casseta e Planeta Maria Paula, que hoje está com 45 anos.

