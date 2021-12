Jacaré é alvo de boatos sobre sua morte pela segunda vez

O ator e ex-dançarino do grupo É o Tchan Edson Cardoso, conhecido como Jacaré, voltou a ser alvo de boatos sobre sua morte nas redes sociais. No ano passado, o artista já tinha passado por situação semelhante. Essa semana, internautas voltaram a compartilhar mensagens falando que o baiano morreu em um acidente de carro no dia 21 de maio.

Para disseminar o boato, foi criada uma comunidade no Facebook, que possui quase 10 mil curtidas. A página ainda fala que a irmã do dançarino lamentou a morte de Jacaré no Instagram.

O artista lamentou o boato e disse que está em viagem ao exterior para estudar.

