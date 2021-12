"Já fiquei com fãs muitas vezes", diz Lucas Lucco

O cantor - e agora ator - Lucas Lucco não libera nem as fãs na hora dos relacionamentos amorosos. Em entrevista ao Ego, o sertanejo confessou ter ficado com algumas delas após os shows. "O mineiro come quieto (risos). Já fiquei um monte de vezes com fã. E ainda ficaria... Como ator, também ficaria", revelou.

Lucco, de 24 anos, vai fazer parte da nova temporada de Malhação, que estreia no dia 17 de agosto. "Sempre sonhei ser ator. Estudei durante quatro anos na minha cidade e depois continuei a ter aulas de Artes Cênicas em Uberlândia. A vontade de fazer novela aumentou quando participei da 'Dança dos Famosos' (Quadro do programa Domingão do Faustão). Perguntei como funcionava e falei que queria fazer testes e me inscrevi", contou ao Ego.

Ele vai interpretar um funcionário de um albergue que cuida da família, comandada pela atriz Solange Couto, que interpreta a mãe do cantor.

