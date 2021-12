Ivete vai cantar enredo da Grande Rio no Carnaval 2017

A cantora Ivete Sangalo vai ser tema de enredo da Acadêmicos da Grande Rio no Carnaval de 2017. E para entrar no clima da folia, ela estará presente na festa na quadra da agremição, no dia 3 de setembro, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, onde terá a eleição para definir o melhor hino. A escola de samba vai usar o enredo Ivete do Rio ao Rio.

Ivete já conheceu, na semana passada, a sede da escola e também o barracão onde acontece toda a produção e preparação para os desfiles. Ao lado dos integrantes da presidência e de diretores da escola, a cantora conferiu algumas fantasias e alegorias.

Hey psiu, Ivete é Grande Rio!!! Quanto amor recebido nessa visita que fiz ao barracão da @granderio . Vamos desfilar bem lindo , com muito amor e energia!!!❤️ Uma foto publicada por Veveta (@ivetesangalo) em Jul 4, 2016 às 9:40 PDT

