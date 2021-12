Ivete: "se meu filho falar que é gay, direi maravilha"

A cantora Ivete Sangalo é a principal atração da festa "Chá da Alice", que acontece no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 31. Em entrevista ao jornal Extra, a musa baiana falou sobre a apresentação e sobre o principal público do evento: os gays.

O "Chá da Alice" terá a presença de outros convidados, mas Veveta - como é conhecida pelos fãs - é a mais cotada. O evento, aliás, até ganhou um nome novo. "Mudaram para Chá da Veveta para ficar pessoal e intransferível. Vai ser uma noite especial com participações de amigas como Alinne Rosa, Anitta e Preta Gil", contou.

A musa falou sobre o amor ao público em geral". Eu tenho um público fiel e quero que eles sejam felizes nas minhas apresentações. Homossexual ou heterossexual, eu estou abraçando e beijando todo mundo", disse.

LGBT's

Ivete deixou bem claro que para ela a sexualidade alheia não diz nada, mas, já a felicidade significa tudo, e ainda criticou os moralistas de plantão. "O que a sua orientação sexual interfere na minha vida? Nada. Agora, se você está feliz, isso muda muito na minha vida e na sua. Felicidade é a grande tônica do meu cotidiano. Os gays merecem todo o amor e respeito do mundo. Tolo é aquele que acha que a melhor maneira de existir é condenando o outro", falou a musa.

A cantora confessou não gostar de tratar do assunto "aceitação", pois acredita mais no respeito. "Confesso que fico constrangida de ter que falar sobre aceitação aos gays porque o respeito é uma substância da vida. Não temos que questionar isso.", disse.

Sobre a sexualidade do filho, Veveta novamente defendeu a importância da felicidade. "Se meu filho [Marcelo, de 5 anos], no futuro, falar para mim que é gay, vou dizer 'que maravilha'. Vamos ser felizes! Ser gay não pode ser uma condenação. A pessoa nasce assim e precisa ser feliz dessa maneira. Temos que ter a percepção humana de que cada um pode viver sem interferir na vida do outro", declarou.

