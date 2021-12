Ivete Sangalo treina pesado em academia e dá conselho:"Ter saúde é ter riqueza"

Ivete Sangalo esbanja simpatia até na hora de treinar na academia. A cantora decidiu compartilhar, nesta quinta-feira, 27, com seus seguidores no Instagram, sua performance de agachamento e escreveu: "Porque ter saúde é ter riqueza! Vamos pra cima com tudo!", escreveu.

Diversos fãs aproveitaram para elogiar a forma da baiana. "Que bunda é essa mulé?! Amo-te", disse uma seguidora. "Oh bichona forte", comentou outra.

